Турин, Италия, 16 августа, 2021, 20:20 — ИА Регнум. Туринский «Ювентус» предпримет последнюю попытку подписать 23-летнего центрального полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли. Об этом 16 августа сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо в своем официальном Twitter-аккаунте.

Логотип Ювентуса

Также журналист сообщил, что стороны могут сойтись на сумме 35 миллионов евро. Также сообщается, что на Локателли, помимо «Ювентуса», претендует лондонский «Арсенал». Однако футболист хочет продолжить карьеру в Италии.

В составе сборной Италии Мануэль Локателли стал победителем Чемпионата Европы 2020 по футболу. В финале «скуадра адзурра» обыграла сборную Англии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:2. На Чемпионате Европы Локателли сыграл в четырех матчах, в которых стал автором двух забитых мячей.

На данный момент стоимость Локателли, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро. Соглашение итальянца с «Сассуоло» рассчитано еще на два года до конца сезона 2022/23.

В прошедшем сезоне итальянский полузащитник принял участие в 34-х турах Серии А, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.