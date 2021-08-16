Ханты-Мансийский район, Югра, 16 августа, 2021, 20:03 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийском районе Югры при пожаре в частном доме погибли два человека. Об этом сообщает Муксун.fm.

Пожар в доме

В управлении ГК МЧС по ХМАО сообщают о пострадавших. По информации спасателей, возникший днём 16 августа пожар в поселении Выкатной Ханты-Мансийского района был ликвидирован в 17:23 по местному времени (15:23 мск).

Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.