Париж, 16 августа, 2021, 20:02 — ИА Регнум. 16 августа издание Goal сообщило, что «Ливерпуль» готов побороться с мадридским «Реалом» за 22-летнего универсального нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе, контракт которого с парижским клубом рассчитано до конца текущего сезона.

Fifa.com Килиан Мбаппе

Ранее Килиан Мбаппе обратился к руководству «Пари Сен-Жермен» с просьбой отпустить футболиста в мадридский «Реал» в текущее трансферное окно. В случае отказа французский нападающий следующим летом покинет клуб на правах свободного агента.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в двух первых турах французской Лиги 1, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

10 августа «Пари Сен-Жермен» объявил о подписании двухлетнего соглашения с экс-нападающим каталонской «Барселоны» Лионелем Месси.