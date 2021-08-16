Москва, 16 августа, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Рэпер Джиган представил клип на свою песню под названием «На чиле». Ролик доступен на его YouTube-канале с 16 августа.

Neji007 Рэпер Джиган

В съёмках ролика также приняли участие рэперы Егор Крид, The Limba, blago white, OG Buda, Тимати, SODA LUV и Гуф. Исполнитель Тимати даже продемонстрировал на видео свои навыки сёрфинга — он прокатился на доске вслед за катером с отдыхающим Джиганом.

ИА REGNUM напоминает, что в одном из прямых эфиров Джиган рассказал о своих планах на текущий момент: «Пока на расслабоне, на чиле (от английского слова «chill» — отдыхать)». Видео «завирусилось» в Сети и стало интернет-мемом.