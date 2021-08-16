Нью-Йорк, США, 16 августа, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Netflix объявила актёрский состав сериала «Ведьмак: Истоки крови». Об этом 16 августа сообщает «Мир Фантастики».

BagoGames Ведьмак

На данный момент среди исполнителей главных ролей заявлены:

Миррен Мак — Мервин;

— Мервин; Ленни Генри — Балор;

— Балор; Джейкоб Коллинс-Леви — Эредин;

— Эредин; Лиззи Аннис — Закаре;

— Закаре; Хью Новелли — Брат Смерти;

— Брат Смерти; Франческа Миллс — Мельдоф;

— Мельдоф; Эми Мюррей — Фенрик;

— Фенрик; Натаниэль Кертис — Брайан;

— Брайан; Зак Уайат — Синдрил;

— Синдрил; Дилан Моран — Утрок.

Также стало известно, что шоураннерами проекта выступят Сара О’Горман («Проклятая») и Вики Джуисон («Близко»). Дата премьеры сериала на Netflix пока не сообщается.