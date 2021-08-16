Названы имена актёров для ещё одного сериала по «Ведьмаку»
Нью-Йорк, США, 16 августа, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Netflix объявила актёрский состав сериала «Ведьмак: Истоки крови». Об этом 16 августа сообщает «Мир Фантастики».
BagoGames
Ведьмак
На данный момент среди исполнителей главных ролей заявлены:
- Миррен Мак — Мервин;
- Ленни Генри — Балор;
- Джейкоб Коллинс-Леви — Эредин;
- Лиззи Аннис — Закаре;
- Хью Новелли — Брат Смерти;
- Франческа Миллс — Мельдоф;
- Эми Мюррей — Фенрик;
- Натаниэль Кертис — Брайан;
- Зак Уайат — Синдрил;
- Дилан Моран — Утрок.
Также стало известно, что шоураннерами проекта выступят Сара О’Горман («Проклятая») и Вики Джуисон («Близко»). Дата премьеры сериала на Netflix пока не сообщается.