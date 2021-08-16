Нью-Йорк, США, 16 августа, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Netflix объявила актёрский состав сериала «Ведьмак: Истоки крови». Об этом 16 августа сообщает «Мир Фантастики».

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Ведьмак

На данный момент среди исполнителей главных ролей заявлены:

  • Миррен Мак — Мервин;
  • Ленни Генри — Балор;
  • Джейкоб Коллинс-Леви — Эредин;
  • Лиззи Аннис — Закаре;
  • Хью Новелли — Брат Смерти;
  • Франческа Миллс — Мельдоф;
  • Эми Мюррей — Фенрик;
  • Натаниэль Кертис — Брайан;
  • Зак Уайат — Синдрил;
  • Дилан Моран — Утрок.

Также стало известно, что шоураннерами проекта выступят Сара О’Горман («Проклятая») и Вики Джуисон («Близко»). Дата премьеры сериала на Netflix пока не сообщается.