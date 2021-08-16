Москва, 16 августа 2021, 19:54 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора 16 августа обсудили ситуацию в Афганистане после захвата власти в стране боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает пресс-служба МИД России.
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«Стороны обсудили ситуацию в Афганистане после бегства из страны главы государства, распада действующих органов власти и де-факто происходящей смены режима», — говорится в сообщении.
В ходе беседы Блинкен проинформировал Лаврова о предпринимаемых американской стороной действиях в контексте эвакуации сотрудников посольства США в Кабуле и решения неотложных гуманитарных задач, вытекающих из складывающегося положения дел.
Лавров со своей стороны поделился российскими оценками ситуации и проинформировал коллегу о контактах посольства России с представителями всех основных политических сил Афганистана в интересах содействия обеспечению стабильности и правопорядка.
«Главы внешнеполитических ведомств договорились продолжить консультации с участием представителей Китая, Пакистана, других заинтересованных стран и ООН с тем, чтобы способствовать созданию предпосылок для завязывания инклюзивного межафганского диалога в новых условиях», — сообщают в МИД.
Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.
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