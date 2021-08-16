Буффало, США, 16 августа, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Американский автор-исполнитель и пианист Билли Джоэл присоединился к Джону Ржезнику из рок-группы Goo Goo Dolls на их шоу в Буффало для того, чтобы исполнить хит «Iris». Об этом сообщает NME.

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«Добро пожаловать в мой родной город», — сказал Ржезник Джоэлу перед тем, как дуэт исполнил хита 1998 года, в котором Джоэл играл на фортепиано, а Ржезник на акустической гитаре.

Запись совместного выступления музыкантов появилась накануне на YouTube-канале одного из фанатов буффаловской группы.

Напомним, что Goo Goo Dolls недавно выпустили альбом «Rarities», охватывающий всю историю группы и состоящий из неизданных демо-записей и ремиксов. Новая коллекция нью-йоркской рок-группы будет включать 20 песен, выпущенных в период с 1995 по 2007 год.