Лондон, 16 августа, 2021, 19:51 — ИА Регнум. 26-летний испанский фланговый атакующий защитник «Арсенала» Эктор Беллерин заявил о намерении покинуть лондонский клуб из-за конфликта с главным тренером команды Микелем Артетой. Об этом 16 августа сообщили английские СМИ. Также сообщается, что футболист готов пойти на существенное понижение зарплаты, чтобы перейти в другой клуб.

ФК «Арсенал»

Ранее сообщалось, что Эктор Беллерин мог стать частью сделки по переходу форварда миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса в стан «канониров». Однако «нерадзурри» ответили отказом.

В прошедшем сезоне Эктор Беллерин принял участие в 25-ти матчах в рамках Английской Премьер-лиги, в которых отметился одним забитыми мячом и двумя результативными передачами.

Текущее соглашение воспитанника каталонской «Барселоны» с «Арсеналом» рассчитано до середины 2023-го года. На данный момент стоимость Беллерина, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.