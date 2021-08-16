Оттава, 16 августа, 2021, 19:50 — ИА Регнум. Разработчики из Behaviour Interactive намекают на появление в игре Dead by Daylight Пинхеда — демона из фильма «Восставший из ада». Об этом 16 августа сообщает издание PC Gamer.

Скриншот с YouTube Dead by Daylight

Сначала представители студии опубликовали в своих социальных сетях загадки со словами Hell и Raise (в оригинале «Восставший из ада» называется Hellraiser), а позже выпустили видеоролик с числом 1987 — годом премьеры первой части «Восставшего из ада». Авторы PC Gamer считают, что Пинхед в скором времени станет одним из персонажей-убийц в Dead by Daylight.

Напомним, Dead by Daylight — это многопользовательская соревновательная игра в жанре ужасов. В ней команда людей-выживших пытается сбежать с карты, которую контролирует могущественный маньяк-убийца.