Вашингтон, 16 августа, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Американский актёр Сильвестр Сталлоне стал самым кассовым актёром за последние 60 лет. Об этом 16 августа пишет издание Peopletalk.

Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США Деньги! Деньги! Деньги!

По данным СМИ, благодаря роли Короля акул в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Сталлоне занял первое место в списке самых успешных актёров. За последние 60 лет ему удавалось сниматься в преимущественно кассовых кинолентах.

Добавим, что Сильвестр Сталлоне снялся в 46 фильмах. И 20 из них становились номером один по кассовым сборам.