Париж, 16 августа, 2021, 19:44 — ИА Регнум. 28-летний центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Поль Погба может летом 2022 года бесплатно перейти в «Пари Сен-Жермен». Парижский клуб, как сообщает издание The Independent, готов платить французу 30 миллионов евро за сезон.

Manutd.com Поль Погба

В первом туре нового сезона Английской Премьер-лиги 2021/22 «Манчестер Юнайтед» со счетом 5:1 разгромил «Лидс Юнайтед». Поль Погба установил уникальный рекорд, став первым в истории «манкунианцев» футболистом, отметившимся пятью результативными передачами за один матч.

Французский полузащитник перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года из туринского «Ювентуса» за 105 миллионов евро. Соглашение Поля Погба с «красными дьяволами» рассчитано до конца текущего сезона.

Ранее сообщалось, что на Погба претендует мадридский «Реал».