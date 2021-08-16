Нью-Йорк, США, , 19:43 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны принимать беженцев из Афганистана. С соответствующим заявлением он выступил 16 августа на заседании Совета Безопасности.

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

«Я обращаюсь ко всем странам с призывом принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации», — сказал генсек ООН.

Он также подчеркнул, что мировое сообщество должно объединиться и задействовать все доступные инструменты для гарантии того, что Афганистан больше не будет использоваться в качестве платформы для безопасного укрытия террористических организаций.

«Мы должны говорить единым голосом в вопросе прав человека. Я призываю все стороны, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уважать и соблюдать международное гуманитарное право», — добавил Гутерриш.

Читайте ранее в этом сюжете: ООН сохранит своё присутствие в Афганистане