Киев, , 19:42 — REGNUM За первый месяц с начала проведения на Украине экзамена на определение уровня владения государственным языком для государственных служащих его сдали уже 7.652 человека, сообщила 16 августа национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Мова Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В заявлении отмечается, что результаты языкового экзамена в целом хорошие, среди политиков и работников учреждений нет «неучей». Доля госслужащих, не сдавших экзамена, не превышает 2%.

Ведомство напоминает, что согласно регламенту, существует три уровня знания языка — начальный (А), средний (В) и уровень, на котором чиновник свободно владеет государственным языком ©. Сертификаты начального уровня А1 — не получил ни один чиновник; уровня А2 получили 3 человека; знание языка на среднем уровне В1 подтвердили 29 человек; а на уровне В2 — 240 человек; сертификаты уровня С1 получили 1075 человек, а уровня С2 — 2065 человек.

ИА REGNUM напоминает, что согласно новым нормам языкового законодательства, на Украине с 19 июля 2021 годачиновники и претенденты на гражданство впервые в истории страны сдают экзамен по государственному языку. Также стоит отметить, что система «мовного» экзамена сломалась в первый же день работы.