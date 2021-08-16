На Украине подвели итоги первого месяца «мовных» экзаменов для госслужащих
Киев, 16 августа, 2021, 19:42 — ИА Регнум. За первый месяц с начала проведения на Украине экзамена на определение уровня владения государственным языком для государственных служащих его сдали уже 7652 человека, сообщила 16 августа национальная комиссия по стандартам государственного языка.
В заявлении отмечается, что результаты языкового экзамена в целом хорошие, среди политиков и работников учреждений нет «неучей». Доля госслужащих, не сдавших экзамена, не превышает 2%.
Ведомство напоминает, что, согласно регламенту, существует три уровня знания языка — начальный (А), средний (В) и уровень, на котором чиновник свободно владеет государственным языком ©. Сертификаты начального уровня А1 не получил ни один чиновник; уровня А2 получили 3 человека; знание языка на среднем уровне В1 подтвердили 29 человек; на уровне В2 — 240 человек; сертификаты уровня С1 получили 1075 человек, а уровня С2 — 2065 человек.
ИА REGNUM напоминает, что согласно новым нормам языкового законодательства, на Украине с 19 июля 2021 года чиновники и претенденты на гражданство впервые в истории страны сдают экзамен по государственному языку. Также стоит отметить, что система «мовного» экзамена сломалась в первый же день работы.