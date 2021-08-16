Вашингтон, 16 августа, 2021, 19:38 — ИА Регнум. Названа дата релиза улучшенной версии экшен игры BloodRayne Betrayal. Об этом сообщается 16 августа на YouTube-канале издания Gematsu.

Скриншот с YouTube BloodRayne Betrayal

Ремастер Betrayal с подзаголовком Fresh Bites выйдет 9 сентября 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

Разработчики сообщают, что ремастер-версия игры получила новые спрайты персонажей, а также поддержку современных контроллеров. Главных героев вновь озвучили Лора Бэйли и Трой Бейкер.