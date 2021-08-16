Дортмунд, Германия, 16 августа, 2021, 19:37 — ИА Регнум. 17 августа в Дортмунде (Германия) на стадионе «Сигнал Идуна Парк» «Боруссия» сыграет с мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии 2021. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

ФК Бавария Мюнхен

Действующим обладателем Суперкубка Германии является «Бавария». 30 сентября 2020 года мюнхенская команда со счетом 3:2 одержала победу над «шмелями». Голы в той встрече забили Корентен Толиссо (18'), Томас Мюллер (32', Альфонсо Дэвис), Юлиан Брандт (39' Эрлинг Холанд), Эрлинг Холанд (55' Томас Делейни) и Йозуа Киммих (82').

В последний раз «Боруссия» и «Бавария» играли между собой 6 марта 2021 года. Встреча, проходившая в рамках 24-го тура Бундеслиги, завершилась волевой победой подопечных Ханс-Дитер Флика со счетом 4:2.