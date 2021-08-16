Москва, 16 августа, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Блогер Егор Шип поделился с подписчиками роликом с отрывком его новой песни «Глаза фонари». Видео доступно в его Instagram-аккаунте.

Eli Duke Могила

https://www.instagram.com/p/CSmB4xko96P/

В ролике блогер и двое его друзей стоят у свежей могилы. Позже появляется кадр с надгробной плитой, на которой написано название TikTok-дома Hype House Rus. К могиле Егор Шип и его друзья возлагают по две ромашки, что, по мнению пользователей, является отсылкой к композиции «Ромашки» бывшей девушки блогера Вали Карнавал.

ИА REGNUM напоминает, что TikTok-дом Hype House Rus за короткое время покинули сразу несколько участников. На данный момент в команде остались всего четыре человека — Валя Карнавал, Юлия Гаврилина, Катя Голышева и Герман Глас.