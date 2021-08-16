Нью-Йорк, США, , 19:31 — REGNUM Присутствие ООН в Афганистане сохранится, но будет скорректировано в соответствии с требованиями безопасности. Об этом сообщил 16 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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«Присутствие ООН будет адаптировано к ситуации в сфере безопасности. Но главное, что оно сохраняется и мы будем оказывать поддержку народу Афганистана в трудный для него час», — сказала он на заседании Совета Безопасности ООН.

Гутерриш подчеркнул, что персонал и офисы ООН остаются на территориях под контролем движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По его словам, при установлении контроля над страной боевики «по большей части с уважением относились к персоналу и имуществу ООН».