Москва, , 19:40 — REGNUM США больше не является сверхдержавой. Об этом 16 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам участника ток-шоу максимум на какой статус может рассчитывать США сейчас это региональная держава.

«США больше не сверхдержава. Это обыкновенная региональная держава. Это бензоколонка Северной Америки, которая экспортирует сжиженный природный газ. Кончилась великая Америка. Я констатирую новые геополитические реалии», — сказал Коротченко.

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