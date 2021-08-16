Москва, 16 августа, 2021, 19:40 — ИА Регнум. США больше не является сверхдержавой. Об этом 16 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По словам участника ток-шоу, максимум, на какой статус могут рассчитывать США, сейчас это региональная держава.

«США больше не сверхдержава. Это обыкновенная региональная держава. Это бензоколонка Северной Америки, которая экспортирует сжиженный природный газ. Кончилась великая Америка. Я констатирую новые геополитические реалии», — сказал Коротченко.