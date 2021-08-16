Киев, 16 августа, 2021, 19:34 — ИА Регнум. Убийство мэра Кривого Рога Константина Павлова, как и другие подобные громкие преступления на Украине, раскрыто не будет, а действующая власть примет ту версию, которая будет ей выгодна, заявил 16 августа в эфире телеканала «Первый независимый» народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Загородний.

Mate Marschalko Убийство

Депутат отметил, что Павлов был влиятельным человеком, с большим опытом административной работы в родном городе. Кроме того, он был депутатом Днепропетровского областного совета и депутатом Верховной рады двух созывов. Все это говорит о том, что у Павлова был авторитет и ему верили люди, которые выбирали его и в парламент, и на должность городского головы, подчеркнул парламентарий.

Загородний напомнил, что в 2020 году на местных выборах Константин Павлов, который был кандидатом на пост мэра от ОПЗЖ, во втором туре с большим отрывом опередил своего оппонента, кандидата от президентской партии «Слуга народа» Дмитрия Шевчика. Он отметил, что запомнил Павлова как сильную личность, волевого и целеустремленного человека. Но, по словам парламентария, около месяца назад Константин Павлов жаловался на то, что в город прислали комиссию, которая пытается найти недостатки в работе мэрии.

«Он мне рассказал, что заехало человек 70, все переворачивают, копают, что-то ищут. И просто невозможно нормально работать, исполнять обязанности городского головы. Он с нетерпением ожидал окончания работы этой комиссии, насколько я знаю, она должна была завершить работу 16 сентября», — сообщил народный депутат.

Загородний подчеркнул, что выдвигать и оценивать версии случившегося — дело правоохранительных органов, но он лично, как и другие члены ОПЗЖ, не верит в то, что Павлов мог свести счеты с жизнью.

«Я не верю в то, что это неосторожное обращение с оружием или самоубийство. Я не верю, потому что такой человек, как Константин Юрьевич Павлов, не мог просто уйти — по своему характеру, по своей позиции, по своей целеустремленности не мог так с собой поступить. Я думаю и уверен, что это политическое убийство», — констатировал народный депутат Украины.

«Если бы правоохранители сказали правду, что это заказное убийство, отстранение этого человека от власти — это стало бы еще большим минусом для власти. Они в очередной раз будут искать пути для того, чтобы выкрутиться, будут лгать гражданам Украины. И это убийство в очередной раз не будет расследовано», — сказал в заключение Юрий Загородний.

ИА REGNUM напоминает, что утром 15 августа 2021 года в селе Вольное под Кривым Рогом на пороге своего дома был обнаружен мертвым один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь», мэр Кривого Рога, руководитель городской организации ОПЗЖ Константин Павлов. По данным полиции, среди основных версий — убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием.