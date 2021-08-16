Монтрёй, Франция, 16 августа, 2021, 19:24 — ИА Регнум. В третьем сезоне игры Rainbow Six Siege с подзаголовком Crystal Guard («Кристальный страж») появится новый оперативник по имени Osa. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа сообщили в пресс-службе компании Ubisoft.

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Osa — это оперативник из Хорватии, которая использует в бою пуленепробиваемый щит Talon-8. Помимо этого, в новом сезоне будут существенно переработаны карты «Банк», «Побережье» и «Клуб».

Сообщается, что сезон Crystal Guard стартует на тестовом сервере игры 17 августа 2021 года. Дата запуска на основном сервере пока не сообщается.