Североуральск, Свердловская область, 16 августа, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Североуральская городская больница (Свердловская область) испытывает катастрофическую нехватку питания для больных, заявил в Facebook и.о. заведующего отделением реанимации Алексей Паршуков.

Parentingupstream Палата реанимации

По словам врача, в стационаре медучреждения нет парентерального (внутривенного) питания. А альбумин (растворимые белки) Паршукову приходится покупать на личные деньги в аптеке, после чего несколько месяцев ждать возврата средств от больницы.

«Не получая белка и энергии, шансов выжить с каждым днем всё меньше и меньше. Не из чего строить ткани, клетки для борьбы с микробами», — написал отчаявшийся врач.

Паршуков призвал благотворительные организации помочь больнице. По словам врача, на линейке он ставил вопрос о нехватке питания, но полноценного ответа не получил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев анонсировал модернизацию здравоохранения Североуральска.