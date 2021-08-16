Москва, 16 августа, 2021, 19:29 — ИА Регнум. Россия не станет воевать в Афганистане. Об этом 16 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Афганистан

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Тем не менее участник ток-шоу не исключил, что России придется сдерживать агрессию террористических группировок из Афганистана на территории постсоветского пространства.

«Мы не планируем воевать в Афганистане. Но в случае экспорта экстремизма с территории Афганистана на постсоветское пространство, мы окажем помощь нашим партнерам по ОДКБ и Узбекистану. Если начнется экспорт терроризма, мы начнем купировать угрозы, но мы не будем второй раз входить в Афганистан», — сказал Коротченко.