Вашингтон, 16 августа, 2021, 20:55 — ИА Регнум. Барабанщик американской группы Blink-182 Трэвис Баркер полетел на отдых на самолёте вместе со своей девушкой, моделью Кортни Кардашьян. Об этом 16 августа пишет издание E!, ссылаясь на свой источник.

Кортни Кардашьян

Как отмечает издание, из-за аэрофобии для музыканта это первый полёт за последние 13 лет. «Это то, что он хотел сделать и преодолеть. Кортни была невероятно любящей и поддерживала, и именно благодаря её любви, помощи и уверенности в нём он наконец смог это сделать», — говорит инсайдер.

ИА REGNUM напоминает, что в 2008 году Трэвис Баркер попал в авиакатастрофу, в результате которой погибли четыре человека. Сам барабанщик и его друг, диджей Адам Гольдштейн, остались в живых, однако через несколько месяцев Гольдштейн умер из-за передозировки наркотиками.