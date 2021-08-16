Кортни Кардашьян помогла Трэвису Баркеру побороть фобию
Вашингтон, 16 августа, 2021, 20:55 — ИА Регнум. Барабанщик американской группы Blink-182 Трэвис Баркер полетел на отдых на самолёте вместе со своей девушкой, моделью Кортни Кардашьян. Об этом 16 августа пишет издание E!, ссылаясь на свой источник.
Как отмечает издание, из-за аэрофобии для музыканта это первый полёт за последние 13 лет. «Это то, что он хотел сделать и преодолеть. Кортни была невероятно любящей и поддерживала, и именно благодаря её любви, помощи и уверенности в нём он наконец смог это сделать», — говорит инсайдер.
ИА REGNUM напоминает, что в 2008 году Трэвис Баркер попал в авиакатастрофу, в результате которой погибли четыре человека. Сам барабанщик и его друг, диджей Адам Гольдштейн, остались в живых, однако через несколько месяцев Гольдштейн умер из-за передозировки наркотиками.