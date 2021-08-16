Нью-Йорк, США, 16 августа, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Стример BigSkenger начал прохождение GTA RP в образе известного рестлера Марка Уильяма Кэлвея, наиболее известного как «Гробовщик». Об этом 16 августа сообщает портал PCGamesN.

GTA V

BigSkenger создал персонажа, похожего на Кэлвея, посадил его в катафалк, включил знаменитую музыкальную тему «Гробовщика» и отправился на поиски приключений. «Отыгрыш» известного рестлера закончился тем, что персонажа задержала полиция.

Напомним, что GTA RP — это специальные серверы многопользовательской игры GTA Online, рассчитанные на «ролевой отыгрыш». На них геймеры создают персонажей с определённым характером и стараются максимально правдоподобно имитировать их жизнь.