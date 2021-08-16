Вашингтон, 16 августа, 2021, 19:18 — ИА Регнум. Власти Пакистана виновны в провале американской миссии в Афганистане, пишет 16 августа The National Interest.

Mfa.gov.af Министры иностранных дел Китая, Афганистана и Пакистана

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По словам колумниста издания Майкла Рубина, не военные провалили операцию, а власти Пакистана, которые притворялись союзниками США, а на самом деле помогали талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также Рубин указывает на то, что заинтересованной стороной в провале американцев в Афганистане является их противник — Китай. Колумнист призвал объявить, что Пакистан больше не союзник США, и ввести в отношении ряда пакистанских политиков санкции.