Екатеринбург, 16 августа, 2021, 19:13 — ИА Регнум. Участники свердловского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей готовы при необходимости выехать в Якутию и помогать там тушить пожары. Об этом заявил зампред отделения Евгений Дайнес.

Image Catalog Пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Наводнения, пожары, землетрясения: мир во власти стихии — все новости»

Он отметил, что на Урале студенты-участники корпуса пристально следят за ситуацией в Якутии. Все они уже прошли необходимые стажировки, также имеют опыт работы в условиях ЧС.

Евгений Дайнес добавил, что для участников корпуса такие командировки являются привычным делом. Каждое лето они выезжают в других регионы России для оказания помощи в борьбе с пожарами. В частности, отряд из 40 человек больше двух недель провёл в горевших лесах Тюменской области.

«Тогда усилиями всех задействованных сил удалось стабилизировать ситуацию и не допустить ухудшения. Сейчас мы также в абсолютной готовности», — сказал спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил на совещании с с членами правительства страны и главами регионов и городов круглосуточно контролировать ситуацию в Якутии и в других районах, охваченных пожарами либо подвергшихся подтоплениям.