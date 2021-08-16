Воронеж, 16 августа, 2021, 19:06 — ИА Регнум. В Воронеже суд отправил под домашний арест водителя, подозреваемого в наезде на троих пешеходов. Решение об избрании меры пресечения вынес Коминтерновский райсуд Воронежа по ходатайству следователей специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области 16 августа, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Pravovoyicentr.ru ДТП

По версии следствия 13 августа в 12:10 у д.141 на проспекте Труда в Воронеже 45-летний водитель автомобиля Opel Astra, двигаясь со стороны улицы Солнечная, выехал на полосу встречного движения, а затем на тротуар. В результате серьезные травмы головы, ребер и позвоночника, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью, получили 34-летний мужчина и 53-летняя женщина. Ещё один пешеход получил травмы средней тяжести.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что он ответил отказом. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». По решению суда, он отправлен под домашний арест на срок два месяца.