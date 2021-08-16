Генуя, Италия, 16 августа, 2021, 18:56 — ИА Регнум. 21-летний украинский форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга в ближайшее время продолжит карьеру в итальянской «Сампдории». Стороны согласовали годичную аренду за 1,5 миллиона евро с возможность выкупа футболиста итальянским клубом за 8 миллионов евро. Об этом 16 августа сообщил инсайдер Николо Скира.

Football.ua Руслан Малиновский

Также сообщается, что в случае выкупа футболиста «Сампдорией» будет подписан четырехлетний контракт до конца сезона 2025/26.

В прошедшем сезоне Владислав Супряга принял участие в 30-ти матчах во всех турнирах, в которых набрал 3+2 очка по системе гол+пас.

На данный момент стоимость Супряги, по оценкам авторитетного портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.

В итальянской Серии А за «Аталанту» выступает соотечественник Супряги Руслан Малиновский.