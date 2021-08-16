Салехард, 16 августа, 2021, 18:53 — ИА Регнум. О жизни ямальских тундровиков снят художественный фильм «Очаг», который выйдет в кинопрокат в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба главы ЯНАО.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Кадр из фильма «Очаг»

Кинорежиссёр известного художественного фильма о жизни коренных народов Севера «Белый ягель» Владимир Тумаев совместно с ООО «Альфа-студия фильм» сейчас работает над выпуском новой кинокартины о жизни на Ямале. Это будет фильм о жизни женщин — хранительниц семейного очага, в разрезе традиционного кочевого уклада жизни в тундре.

Художественный фильм «Очаг» основан на реальных событиях. Его посыл заключается во всемерной поддержке выбора молодых людей в пользу жизни и работы на земле своих предков.

Отмечается, что кинофильм снимался в Яр-Салинской тундре, в районе поймы реки Юрибей при поддержке правительства ЯНАО и администрации Ямальского района.