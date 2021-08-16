Вашингтон, , 18:51 — REGNUM Выступление американского президента Джо Байдена в связи с захватом талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) власти в Афганистане состоится сегодня, 16 августа, в Белом доме, сообщает администрация главы государства.

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Обращение Байдена начнётся в 22:45 мск. Отмечается, что сейчас он находится в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд, США).

Отметим, ряд экспертов указывают на то, что властям США выгодна нестабильность в Афганистане, что бы они ни заявляли официально.

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