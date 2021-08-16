Лондон, 16 августа, 2021, 18:45 — ИА Регнум. 16 августа 23-летний форвард лондонского «Челси» и сборной Англии по футболу Тэмми Абрахам успешно прошел медицинское обследование в итальянской «Роме» перед подписанием контракта. Об этом сообщили на официальном сайте римского клуба.

@cfcunofficial Тэмми Абрахам

15 июля издание Sky Sports сообщило, что сумма трансфера Абрахама из «Челси» в «Рому» составил 40 миллионов евро. При этом авторитетный портал transfermarkt оценивает форварда в 38 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Тэмми Абрахам принял участие в 30-ти матчах во всех турнирах (Английская Премьер-лига, Кубок Англии, Лига Чемпионов УЕФА), в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее «Рома» объявила о переходе экс-форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова. Общая сумма сделки составит 20 миллионов евро.