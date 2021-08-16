Владикавказ, 16 августа, 2021, 18:41 — ИА Регнум. СК по Северной Осетии сообщил, что угрозы жизни отравившихся в санатории детей нет. Госпитализированные в инфекционное отделение детской республиканской клинической больницы находятся с состоянии средней степени тяжести, сообщила 16 августа пресс-служба следственного ведомства.

U.S. Air Force В больнице

Напомним, в течение двух дней, 14 и 15 августа, заболели девять детей, отдыхавших в санатории «Тамиск» в Алагирском районе. Возраст детей составляет от девяти до 11 лет. Их госпитализировали с признаками кишечной инфекции. По данному факту проводится доследственная проверка.

Сотрудниками управления Роспотребнадзора организован забор проб продуктов питания и воды в санатории. В настоящее время выяснение всех обстоятельств случившегося продолжается.