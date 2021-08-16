Кабул, 16 августа, 2021, 18:43 — ИА Регнум. По меньшей мере семь человек погибли в Афганистане 16 августа, когда американские войска пытались взять под контроль аэропорт в Кабуле, где тысячи афганцев вырвались на посадочную полосу, прося эвакуировать их из страны. Об этом сообщает USA Today.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

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Военные чиновники США рассказали, что среди погибших есть и те, кто упал с американского военно-транспортного самолета. На видеозаписях видно, как люди цепляются за борт самолета, когда тот набирает скорость, а также падают с самолета уже во время взлета.

Отметим, что на данный момент в аэропорту находится около 3000 американских военнослужащих, которые пытаются установить барьеры, чтобы отделить военную часть аэропорта от гражданского терминала и посадочной полосы.

Напомним, что президент США Джо Байден санкционировал временное развертывание примерно 5000 военнослужащих для обеспечения безопасной эвакуации граждан США и союзных стран, а также афганцев, помогавших американским военным в годы войны.

На этом фоне исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что «Кабул не атакуют, и переход власти пройдет мирно».