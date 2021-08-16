Москва, 16 августа, 2021, 18:37 — ИА Регнум. Из России возобновятся с 27 августа 2021 г. регулярные и нерегулярные авиарейсы в Чехию, Южную Корею и Доминикану, сообщили 16 августа в Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Южная Корея

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

Решение возобновить перелёты по этим направлением принято с учётом эпидемиологической ситуации. Кроме того, решено увеличить регулярные авиарейсы в египетские Шарм-эль-Шейх и Хургаду — с пяти до полутора десятков в неделю.

Также оперштаб решил увеличить количество перелётов между Россией и Кипром, Венгрией, Киргизией и Таджикистаном.