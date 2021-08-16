Москва, 16 августа, 2021, 18:29 — ИА Регнум. В России усилится тенденция притока и возврата средств на банковские вклады. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

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«Рост ставок по банковским вкладам способствует не только тому, что средства не уходят с вкладов в другие инструменты, но и тому, что они возвращаются. По мере того, как большинство банков увеличит свои ставки по вкладам (а процесс этот проходит постепенно), тенденция притока и возврата средств на вклады усилится. Таким образом, у банковской системы в ближайшей перспективе отсутствует угроза значительного сокращения ресурсной базы в части вкладов. Что касается банков, столкнувшихся со значительным оттоком средств со вкладов, то это скорее связано с вопросами к самим банкам и их внутренней ситуацией», — сказал Марков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за первое полугодие 2021 года многие из кредитных организаций РФ столкнулись с оттоком денежных средств жителей.