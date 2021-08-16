Москва, 16 августа, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Банки РФ будут активно пользоваться ростом ключевой ставки ЦБ РФ для увеличения ставок по депозитам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал информацию о том, что несколько крупных банков России обнаружили резкий отток средств населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Ряд российских банков столкнулись со значительным оттоком средств (5,6−15,3%) с банковских вкладов, — сказал Марков. — Но эта тенденция не характерна для банковской системы в целом. В ней тоже наблюдалось сокращение средств на вкладах, но в значительно меньших объемах (0,8%). Основная причина этого — низкие процентные ставки, не защищающие средства даже от официальной инфляции. Вследствие этого многие вкладчики переводили свои средства со вкладов либо на фондовый рынок, либо в структурированные продукты, предлагаемые банками, то есть в инструменты с более высокой доходностью».

Однако, как подчеркнул Марков, в связи с тем, что Банк России активно увеличивает размер ключевой ставки (в настоящее время 6,5%), у банков также есть основание и повод для увеличения ставок по вкладам, чем они активно пользуются.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители России из-за низких ставок по вкладам и роста инфляции начали массово забирать свои вклады из банков.