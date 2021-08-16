Кабул, 16 августа, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Корреспондент американского канала CNN Кларисса Уорд, работающая в столице Афганистана Кабуле, сообщила 16 августа, что отныне должна выходить в эфир в хиджабе из-за прихода «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Hijabis4ever Хиджаб

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Уорд сказала в понедельник, 16 августа, во время эфира, что боевики посоветовали ей скрыть лицо и руки, когда она находится на улицах Кабула, освещая происходящее. При этом представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объяснили, что не планируют резко вводить правила, но «хотят жить по исламским законам».

Она добавила, что женщинам, привыкшим к некой свободе за последние 20 лет, очевидно, снова придется привыкать к ограничениям.

Как сообщало ИА REGNUM, представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана.