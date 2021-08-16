Красногорск, 16 августа, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Урожай зерна и зернобобовых в Подмосковье убран на 40%. Об этом 16 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Урожай

«Зерновые и зернобобовые на сегодняшний день в Подмосковье убраны на площади 68,2 тыс. га, это 41% от плана текущего года», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

По его словам, на данный момент валовый сбор зерновых составляет 224,7 тыс. тонн. Эта цифра на 68,3 тыс. тонн превышает показатели 2020 года. Средняя урожайность в Подмосковье составила 33,7 центнера с гектара.