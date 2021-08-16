Санкт-Петербург, , 18:29 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов в своём традиционном радиообращении заявил о значительном улучшении ситуации по коронавирусу в Северной столице, однако отметил, что говорить о завершении третьей волны эпидемии пока рано.

Беглов

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«В июле главной задачей было стабилизировать ситуацию. В первой декаде августа мы добились положительной динамики по основным эпидпоказателям. Сегодня коэффициент распространения (коронавирусной инфекции) стабильно меньше единицы. Уменьшилось число госпитализаций. Мы возвращаем стационары в штатный режим работы», — сказал Александр Беглов в эфире «Радио России».

Он уточнил, что до конца августа в Петербурге три федеральных стационара, перепрофилированные на лечение COVID-19, вернутся к штатной работе по своему профилю. «Также в ближайшие дни планируем законсервировать мощности полевого госпиталя «Ленэкспо», за исключением пятого павильона», — добавил губернатор.

В то же время Беглов отметил, что третья волна эпидемии пока не миновала, а Петербург только начал спускаться с очень высокого плато по суточной заболеваемости, которая еще несколько дней назад составляла более 1800 случаев.

«Насколько успешным и быстрым будет этот процесс, зависит от темпов вакцинации», — напомнил губернатор. Он считает недостаточным нынешние темпы, когда за сутки в Петербурге прививается от 20 тыс. до 30 тыс. человек. По словам Беглова, коллективный иммунитет от ковида надо создать до начала осеннего сезона ОРВИ.

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