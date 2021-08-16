Москва, 16 августа, 2021, 18:26 — ИА Регнум. В настоящее время складывается ощущение, что ЦБ РФ хронически не угадывает по срокам и уровням поддержки экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что ЦБ РФ ждет ужесточения условий кредитования в России.

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«Условия кредитования в 2021 году ужесточатся, и в основном в ответ на действия мегарегулятора, — сказал Ордов. — Интрига в ожиданиях ЦБ заключается только в одном вопросе: это ужесточение ценовых и неценовых условий кредитования в России — следствие уже состоявшихся решений мегарегулятора или только планируемых? Похоже, Банк России планирует новые меры ужесточения денежно-кредитной политики, которые послужат причиной ужесточения условий кредитования. После этого мы с удивлением будем констатировать резкое замедление темпов роста ВВП и, как следствие, резкое ухудшение показателей финансовой устойчивости и экономической активности. Высок соблазн связать это с цикличностью экономики, хотя современная финансовая мысль нацелена на снижение влияние этих циклов за счет контрцикличной политики, но ощущение, что ЦБ хронически не угадывает по срокам и уровням поддержки экономики».

В связи с этим Ордов напомнил о расследовании США на предмет соответствия экономики России рыночному статусу.

«Раз не получается достичь ничего из запланированного в российской экономике, то, значит, в ней слишком многое происходит стихийно, что явно ближе либо к рыночной экономике, либо к непрофессионализму экономических властей. Может, нам хоть минторг США скажет, чего больше в решениях по ужесточению кредитования в России — нерыночных целей и средств либо самодурства», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что ЦБ опасается наплыва граждан и предприятий за необеспеченными кредитами.