Москва, 16 августа, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Одной из причин того, почему в 2021 году туристическая отрасль во всем мире не смогла восстановиться в полной мере, стали новые штаммы коронавируса, неопределенность с тенденциями его распространения и неблагоприятные природные явления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил замдиректора института региональных исследований и городского планирования ВШЭ Евгений Плисецкий. Так он прокомментировал новость о том, что в I полугодии 2021 года выездной турпоток из РФ упал почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

«Объективно в 2021 году туристическая отрасль рассчитывала на постепенное восстановление, в том числе в России, по мере ослабления карантинных ограничений. Тем не менее неопределенность с тенденциями распространения COVID-19, появление новых штаммов вынуждали государства откладывать решения по открытию границ для привлечения туристического потока. Кроме того, свою роль могли сыграть и неблагоприятные природные явления, охватившие популярные направления, — сказал Плисецкий. — Согласно данным АТОР, по итогам первого полугодия 2021 года выездной турпоток по 15 наиболее массовым направлениям составил около 1,8 млн чел. В целом оценивая определенные тенденции динамики турпотока по данным направлениям, можно ожидать, что общий выездной турпоток жителей РФ за рубеж не покажет сильного роста относительно 2020 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ассоциации туроператоров России (АТОР) ожидают трёхкратного увеличения туристического потока из России в Египет после увеличения числа авиарейсов.