Кетово, Курганская область, 16 августа, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Власти Курганской области не смогут выкупить здание современной школы в посёлке Кетово у частного застройщика по причине завышенной стоимости выкупа. Об этом сообщает департамент образования и науки Курганской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

«Школа построена в 2020 году коммерческой компанией. Администрация Кетовского района трижды направляла предложение по выкупу школы, однако владелец школы не стал продавать объект, так как решил, что стоимость здания должна быть увеличена. Он назвал сумму, которая почти на 500 млн рублей превышает стоимость, определённую экспертизой», — поясняют в ведомстве.

Как отмечает директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров, бюджет региона не являлся заказчиком этой школы, и обязанности выкупить здание у властей Курганской области нет.

«Не существует соглашения, которое бы оговаривало отношения Кетовского района со строителями. Но вместе с этим бюджет может приобрести школу у застройщика, если будет достигнута договорённость по стоимости объекта. Была проведена экспертиза стоимости объекта. Регион обратился в федеральное правительство, чтобы получить средства национального проекта на выкуп здания по цене, которая определена оценщиком. Застройщик знал, что государство не может заплатить за школу сумму большую, чем указано в экспертизе. И с этой позицией застройщик был согласен вплоть до подписания акта ввода в эксплуатацию. Но после окончания строительства его позиция, к сожалению, резко изменилась — он назвал стоимость, которая превышает оценочную в полмиллиарда рублей», — прояснил ситуацию Кочеров.

Тем временем в Кетово есть переполненная школа и одновременно стоит пустующее здание новой школы, построенное на частные деньги. Минпросвещения РФ подтвердило оценку экспертизы 738 млн рублей и больше власти региона не могут заплатить, согласно законодательству.

Глава Кетовского района Андрей Дружков сообщил, что в нарушение законодательства новую школу по заявленной застройщиком стоимости за бюджетные деньги никто не купит.

«Застройщик объясняет резкий рост цены на школу тем, что брал деньги у физлиц и в банке, под процент, который намного превышал действующую тогда среднюю ставку. Есть вопросы к тому, как складывалась сумма затрат в том числе и поэтому. На наш взгляд, недопустимо, манипулируя чувством ответственности за детей, пытаться получить больше средств, чем это планировалось изначально», — прокомментировал ситуацию глава Кетовского района.

Как выход, рассматриваются варианты возведения пристроя к действующей школе или строительства новой школы в Кетово, но уже за бюджетные деньги.