Москва, 16 августа, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Если США откажутся считать Россию страной с рыночной экономикой, то это позволит им применить к ряду отраслей РФ антидемпинговые меры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявила доцент кафедры политической экономии и истории экономической науки РЭУ им. Г.В. Плеханова Евгения Шавина.

США

«Прежде всего пострадают экспортеры, так как именно в отношении них США смогут применять антидемпинговые меры, — сказала Шавина. — Это, в свою очередь, повлияет на стоимость и конкурентоспособность отечественных товаров. Если называть конкретные отрасли, то больше всего изменение статуса российской экономики отразится на компаниях топливно-энергетического комплекса и металлургической промышленности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шавина рассказала о том, соответствует ли экономика РФ признакам рыночной.