Красногорск, 16 августа, 2021, 18:27 — ИА Регнум. До конца 2021 года в Подмосковье планируется отремонтировать 40 медицинских учреждений. Об этом 16 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Иосипенко Александр Даниилович (IosAD3) Поликлиника

Работы будут выполнены в зданиях, которые находятся в изношенном состоянии. Речь идет о поликлиниках, стационарах, фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) и подстанциях скорой помощи, отметила зампред правительства — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Это те объекты, которые действительно необходимо отремонтировать. Мы понимаем, что их не сможем ни закрыть, ни перенести в ближайшие время. Это 15 амбулаторно-поликлинических учреждений, семь подстанций скорой медицинской помощи, шесть стационарных учреждений и шесть ФАПов», — сказала Стригункова.