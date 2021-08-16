Москва, 16 августа, 2021, 18:20 — ИА Регнум. Российскую экономику сложно назвать чисто рыночной, но она соответствует всем признакам, по которым США относят ту или иную экономику к рыночному типу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявила доцент кафедры политической экономии и истории экономической науки РЭУ им. Г.В. Плеханова Евгения Шавина. Так она прокомментировала новость о том, что министерство торговли США решило выяснить, может ли российская экономика считаться рыночной.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Вообще российская экономика носит смешанный характер. Назвать ее чисто рыночной сложно. Однако если взять те критерии, по которым США относят экономики к рыночному типу (конвертируемость валюты, инвестиции фирм зарубежных стран, степень государственной собственности или контроля над средствами производства и др.), то наша страна вполне им соответствует. И не думаю, что с 2002 года, в котором США присвоили России статус страны с рыночной экономикой, произошли серьезные изменения в пользу оспаривания этого статуса», — сказала Шавина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шавина объяснила, зачем на самом деле Америка поднимает вопрос о характере российской экономики.