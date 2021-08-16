Анапа, Краснодарский край, 16 августа, 2021, 18:17 — ИА Регнум. У отдыхающих в детском лагере «Черноморская зорька» в Анапе детей-инвалидов возникли проблемы из-за наводнения. Родители детей написал в социальных сетях о подтоплении лагеря и о том, что отдыхающие оказались без света и горячей воды.

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Оказалось, что отдыхающие не могут добраться до столовой из-за подтопления. Как сообщили «Невские новости», из детских лагерей на Кубани отдыхающих эвакуировали, а про «Черноморскую зорьку» «забыли».

Комментируя эту информацию, в пресс-службе администрации Невского района отметили, что отдыхающим в «Черноморской зорьке» петербургским семьям, в том числе с детьми-инвалидами, эвакуация не требуется, сообщает 78.ru:

«Ситуация нормализовалась, сейчас электричество есть. Вопрос об эвакуации не стоит. Никто из родителей не связывался с администрацией с просьбой о вывозе».

Добавим, что в «Черноморскую зорьку» 15 августа приезжали глава администрации Анапы и заместитель начальника прокурора. Как рассказал отец одного из отдыхающих детей из Санкт-Петербурга, чиновники «уверили, что готовы помочь, во всех планах поддержать, узнавали наши пожелания о том, остаться в лагере или переселиться, хотя ничего не обещали».

Он добавил, что, хотя ситуация в «Черноморской зорьке» улучшилась, в частности, детей перевозят в столовую, появились горячая вода и свет, «не решён пока вопрос с подходом к морю, актуальный для некоторых детей», прежде всего, для колясочников.