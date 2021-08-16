Киев, 16 августа 2021, 18:18 — REGNUM Высший антикоррупционный суд Украины продлил действие меры пресечения экс-судье Днепровского суда столицы Николаю Чаусу.
Соответствующее решение суд принял сегодня, 16 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно вердикту суда, Чаусу продлили домашний арест еще на 60 суток. таким образом, бывший судья, обвиняемый в коррупции, будет находиться под домашним арестом как минимум до 15 октября 2021 года.
Напомним, что в конце июля Чауса обнаружили в одном из сел на территории Винницкой области Украины, после чего его задержали сотрудники СБУ. 4 августа суд отправил скандального экс-судью под круглосуточный домашний арест до 18 августа.
Чауса подозревают в том, что в августе 2016 года он получил взятку в $150 тысяч за принятие нужного решения по резонансному делу о торговле наркотиками.