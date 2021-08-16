Киев, 16 августа, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Высший антикоррупционный суд Украины продлил действие меры пресечения экс-судье Днепровского суда столицы Николаю Чаусу.

Pixabay.com В суде

Соответствующее решение суд принял сегодня, 16 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно вердикту суда, Чаусу продлили домашний арест еще на 60 суток. таким образом, бывший судья, обвиняемый в коррупции, будет находиться под домашним арестом как минимум до 15 октября 2021 года.

Напомним, что в конце июля Чауса обнаружили в одном из сел на территории Винницкой области Украины, после чего его задержали сотрудники СБУ. 4 августа суд отправил скандального экс-судью под круглосуточный домашний арест до 18 августа.

Чауса подозревают в том, что в августе 2016 года он получил взятку в $150 тысяч за принятие нужного решения по резонансному делу о торговле наркотиками.